Tragedia sul lavoro: figlio colpisce e uccide il padre con la benna dell'escavatore

Giovedì 29 Dicembre 2016, 12:24

Il figlio della vittima, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorto della presenza del 56enne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri della locale stazione e i tecnici dello Spisal. Il mezzo è stato immediatamente posto sotto sequestro come pure il cantiere.

SANTA GIUSTINA IN COLLE -questa mattina a. Secondo i primi accertamenti, durante alcuni lavori un giovane che stava manovrando una gru avrebbe per errore colpito il, a sua volta impegnato in lavori all'interno di una buca: l'uomo,, 56enne di, è deceduto sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA