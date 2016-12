Tragedia sul monte Serva: precipita nel ghiaione davanti al figlio e muore

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 18:31

BELLUNO - Stava facendo un'escursione con il figlio sul Monte Serva quando è caduto ed è morto. Incidente in montagna a Col di Roanza, Belluno. L'uomo -

C.T., 60 anni, di Scorzè - è caduto all'altezza del vallone della, ruzzolando fino fermarsi in un ghiaione sottostante.Attorno alle 16.20 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Monte Serva. L'equipaggio ha individuatoil punto in cui si trovava l'uomo, che era rotolato sull'erba ripida e secca per decine di metri ed era stato raggiunto nel frattempocon i quali stava camminando al momento dell'incidente, e ha sbarcato con un verricello di 30 metri il tecnico di elisoccorso e il personale medico, che ha purtroppo solamente potuto constatare il decesso del sessantenne, dovuto ai traumi riportati.L'eliambulanza ha quindi elitrasportato sul posto un tecnico del Soccorso alpino di Belluno in supporto alle operazioni. Il soccorritore è quindi tornato a valle con gli amici dell'uomo, mentre l'elicottero, ottenuto il nulla osta per la rimozione dalla magistratura, ha recuperato la salma per trasportarla a Bolzano Bellunese e affidarla ai soccorritori e al carro funebre. Il figlio della vittima, sconvolto da quanto accaduto, è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno.

