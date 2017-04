Torre Annunziata, tragedia sui binari: 70enne muore investito dal treno

Venerdì 7 Aprile 2017, 13:19

di Salvatore Piro

Tragedia in via Terragneta a Torre Annunziata. Un anziano 70enne, D.F., originario di via Plinio, questa mattina e per cause ancora da accertare è stato travolto da un treno, in quel momento in transito lungo la tratta Torre Annunziata-Pompei, tratta che attraversa la zona industriale.L'uomo, centrato in pieno dal treno e morto sul colpo, secondo una prima parziale ricostruzione degli investigatori, pare stesse attraversando i binari. In tilt il traffico ferroviario, momentaneamente bloccato. Sul posto, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, i carabinieri, la polizia e i vigili urbani di Torre Annunziata.

