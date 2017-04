Martedì 11 Aprile 2017, 15:44

Era riuscito a truffare alcuni anziani della provincia di Torino, fingendosi un vigile urbano impegnato a fare controlli in alcune case. Non tutti, però, c'erano cascati e avevano denunciato l'accaduto ai carabinieri.Come dar loro torto? Sul suo finto tesserino c'era una 'z' di troppo nella scritta 'polizia locale' e soprattutto l'uomo somigliava poco a quello ritratto nella fototessera. Semplicemente perché si trattava dell'ex concorrente del Grande Fratello Mauro Marin.Il protagonista della vicenda è un 25enne torinese, che lo scorso giovedì 6 aprile si era finto sia un agente di polizia locale, sia un dipendente della società idrica. Come riporta Fanpage.it , il giovane, accompagnato da un complice, una volta smascherato si è dato alla fuga, ma è stato intercettato dai carabinieri. Ne è nata anche una colluttazione, con i carabinieri di Nichelino che sono rimasti lievemente feriti con cinque e sette giorni di prognosi. Dopo l'arresto è scattato anche il sequestro di 310 euro in contanti, una radio ricetrasmittente e alcuni mortaretti.

