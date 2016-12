Terrorismo, allerta per Capodanno: agenti e varchi in tutte le città

Anche a Verona sono entrate in funzione le misure di sicurezza previste dal piano antiterrorismo scattato dopo l'attentato di Berlino. Sono state posizionate in corso Porta Nuova le barriere di cemento (new-jersey) che, fino alle ore 9 di lunedì 2 gennaio, per motivi di sicurezza, bloccheranno il transito in piazza Bra, così come disposto dalla Prefettura e dalla Questura. Tutto il trasporto pubblico è deviato sulle strade adiacenti, mentre è sempre garantito l'accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza e il passaggio dei taxi. «L'obiettivo - ha spiegato il sindaco Flavio Tosi - è garantire la sicurezza delle migliaia di persone che vogliono festeggiare il Capodanno in piazza». «Le barriere di cemento - ha aggiunto - creano un percorso a slalom che consente il passaggio di mezzi d'emergenza e soccorso ma impedisce che, ad esempio, un camion possa raggiungere la Bra, come purtroppo accaduto altrove».

A Padova si è decisa la collocazione in Prato della Valle di una dozzina di 'panettonì e di alcuni new jersey in cemento nei varchi più stretti per scongiurare attacchi terroristici come accaduto recentemente a Berlino e lo scorso luglio a Nizza. La decisione è stata presa al termine della riunione tecnica organizzata questa mattina in questura a Padova. In corrispondenza di questi varchi saranno posizionate anche forze di polizia che con metal detector, unità cinofile e artificieri per eseguire controlli e perquisizioni a campione. Un centinaio le persone coinvolte nel dispositivo di sicurezza tra polizia di stato, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, equipaggi antiterrorismo, protezione civile, Digos e militari in borghese. Disposto inoltro il divieto di vendita di alcolici per asporto dalle 21 alle 3. Lo stesso dispositivo, con 'varchì limitati e controlli a campione, sarà replicato anche il prossimo 6 gennaio in occasione dei festeggiamenti dell'Epifania e del tradizionale falò. Metal detector e controlli rafforzati anche al capodanno del piazzale Michelangelo a Firenze con Marco Mengoni: ad annunciarlo, oggi nel corso della presentazione dell'evento in Palazzo Vecchio è stato il sindaco Dario Nardella. «Ci sarà particolare controllo di tutte le piazza del Capodanno a Firenze - ha spiegato il sindaco - e ci saranno prescrizioni precise per Piazzale Michelangelo: mi riferisco al filtraggio delle persone con presenza di metal detector e forze dell'ordine». Il sindaco ha invitato anche a non portare al piazzale «oggetti contundenti o botti», perché non saranno ammessi, ed ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché «rispetti Firenze nei festeggiamenti del Capodanno». Non ci sarà, come di consueto, alcuna ordinanza antibotti ma «forte vigilanza in particolare sull'aspetto della vendita», ha garantito Nardella.