Picchiata dal compagno: ragazza incinta perde il bambino

Mercoledì 12 Aprile 2017, 12:03

Una ragazza di Teramo avrebbe perso il bambino che aspettava in grembo dopo le percosse subite dal compagno. La giovane è stata subito accompagnata in pronto soccorso ma i medici non sarebbero riusciti a salvare il piccolo. La donna era incinta da quattro mesi. L'episodio è stato segnalato al Pm Greta Aloisi che ha dato poi mandato agli agenti di chiarire quanto fosse accaduto. Gli accertamenti da parte della polizia sono stati come sempre compiuti in maniera celere per provare subito a delineare una vicenda in cui, ancora una volta, una donna è alla ribalta delle cronache per violenze subite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA