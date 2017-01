Tenta di stuprare una turista: 25enne sorpreso da un veneziano e arrestato

Domenica 1 Gennaio 2017, 16:16

VENEZIA - Un venticinquenne marocchino,, è stato arrestato dalla polizia il primo gennaio con l'accusa dinei confronti di una donna di origine tedesca di 42 anni. Già il 29 dicembre, sempre a Nordest, una ragazza era stata aggredita e aveva subito un tentativo di stupro appena dopo essere scesa dal bus a Trieste.A sorprendere il giovane nell'androne di un palazzo verso le 4.30 è stato un: infilate le chiavi nella serratura, inizialmente non riusciva ad aprire il portone; facendo forza, riusciva ad aprirlo leggermente e a infilare un braccio per accendere la luce. Così facendo sorprendeva il giovane sopra la donna, a terra appoggiati dall’altro lato del portone. L’uomo si alzava di colpo, tentando di ricomporsi e, vistosi scoperto e con la via di fuga chiusa,. La donna appariva in evidente stato di choc per l’aggressione subita, e faticava a spiegare quanto successo, ma il veneziano ha chiamato subito il 113.Nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto la volante lagunare e una ambulanza del 118 che ha soccorrso la donna,ma che per fortuna non aveva riportato gravi lesioni. I poliziotti, capito che l’uomo si era nascosto da qualche parte all’interno dell’edificio, lo hanno passato al setaccio, bloccando l’uscita e verificando che non vi fossero vie di fuga alternative, fino ad individuare l’aggressore, nascosto nel buio dietro un muro di cinta all’ultimo piano. È stato bloccato e portato in Questura. È emerso che l'uomo è irregolare sul territorio nazionale, e ha svariati precedenti penali per danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, false attestazioni a pubblico ufficiale sulle proprie generalità, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.La donna, turista tedesca in vacanza a Venezia per Capodanno, ha raccontato che il marocchino l'ha avvicinata mentre stava facendo rientro in albergo, tentando dapprima di parlarle, ma al rifiuto da parte di lei, l'ha bloccata all’interno del pianerottolo e l'ha immobilizzata a terra grazie alla sua maggiore forza fisica con l’intenzione di stuprarla. Fortunatamente il rientro in casa del veneziano ha interrotto l’aggressione in atto, ma non ha risparmiato alla donna alcuni minuti di paura.

