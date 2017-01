Martedì 3 Gennaio 2017, 08:25

di Donatella Vetuli

PADOVA - Unae unper dire, e chiedereai, ragazzo senza eccessi né problemi apparenti, una famiglia nel Veneziano e radici nel Trevigiano.Sul suoavrebbe postato la sua feroce scelta, stando almeno alle testimonianze degli amici, perché quel tragico annuncio è poi scomparso. Ma restano il messaggio scritto e il video, girato con la sua webcamera e trovato nellasciato acceso, nella sua stanza.C'è lui che parla per congedarsi da un mondo definito come bad trip, un brutto viaggio da cui allontanarsi, un universo insostenibile. C'è lui, ancora, che chiede scusa ai genitori in quei novanta secondi di registrazione tra infiniti silenzi. Ma è sempre lui che scrive le stesse parole di addio in un foglio messo in evidenza sul tavolo della camera, perché gli altri sappiano. Non c'è nessun motivo chiaro, se non il male di vivere, la stanchezza, per lui studente che avrebbe compiuto 22 anni tra qualche settimana.Nessuna delusione amorosa, dicono gli amici. Nessun problema a casa, né di salute, neppure nello studio...

