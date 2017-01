Tragedia nell'appartamento degli studenti: 21enne si impicca in bagno

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:39

PADOVA -nella notte in un: intorno alle due e mezzo i Carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti per ildi uno, residente nella casa insieme ad altri universitari.Al momento della tragedia i compagni erano fuori casa e la vittima, L.F., si è impiccata in bagno, lasciando undi addio per familiari e amici.La salma del giovane è stata portata all'ospedale di Padova. Il giovane era nato a Motta di Livenza (Tv) e risiedeva a San Stino di Livenza (Ve).

