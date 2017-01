Sparatoria a Napoli, colpita una bimba di 10 anni: altri tre feriti

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:45

di Nico Falco

CON BIMBA FERITI ANCHE TRE EXTRACOMUNITARI Tre extracomunitari sono stati feriti nella stessa circostanza nella quale è stata colpita per errore anche una bambina di 10 anni, a Napoli, in via Annunziata. Il fatto è accaduto nel mercato della Maddalena dove folta è la presenza di commercianti di colore. I tre sono stati portati all'ospedale Loreto mare mentre la bambina è ricoverata nell'ospedale Santobono per una ferita a un piede. Non si esclude - ma è un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori - che gli immigrati fossero l'obiettivo del raid nell'ambito di una ritorsione da parte della malavita locale, forse per ragioni di pizzo. Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona tra la Maddalena e la Duchesca, due storici mercati napoletani, l'obiettivo del raid sarebbe stato un commerciante di colore che ha la bancarella di borse e pellami. Alla deflagrazione degli spari ne è seguito un fuggi fuggi generale. Subito dopo si è verificato qualche momento di nervosismo da parte della folta comunità di africani presente in zona ma subito sedata dall'intervento delle forze dell'ordine.

Almeno quattro persone, tra cui una, sono rimaste ferite in unaavvenuta poco dopo mezzogiorno in, nella zona diSecondo le prime informazioni le vittime sarebbero tre persone adulte e una bambina di circa 10 anni, quest'ultima raggiunta da un colpo di pistola a un piede e trasportata prima al Loreto Mare e successivamente trasferita al Santobono.Sul posto la Polizia di Stato. Ancora da stabilire la dinamica.

