Domenica 9 Aprile 2017, 12:36

PERUGIA - Un arresto legato al terrorismo è stato eseguito alla periferia di Perugia. A finire in manette è stato un marocchino di 30 anni,, accusato di associazione con finalità di terrorismo e istigazione.L'uomo avrebbe aderito allmanifestando in più occasioni l'intenzione di recarsi in Siria e, svolgeva nei confronti dei connazionali reiterata attività di istigazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo. A riportare la notizia è oggi La Nazione. L'indagine era partita il 14 luglio del 2016 quando in un bar di Passignano sul Trasimeno Messaoudi aveva inneggiato all'attentato di Nizza, sostenendo inoltre di essere in attesa di ordini per compiere azioni terroristiche.I carabinieri dell'aliquota antieversione deihanno quindi intercettato per mesi il marocchino che - è emerso dagli accertamenti dei quali si legge sulla Nazione - era rientrato in Italia illegalmente nel 2016 dopo un periodo trascorso nelle carceri del suo Paese. Durante il quale - stando alla ricostruzione dell'Antiterrorismo - sarebbe avvenuto l'indottrinamento integralista e Messaoudi avrebbe aderito alla jihad. Il Ros - coordinato dalla procura di Perugia - ha anche scoperto che unica fonte di sostentamento di Messaoudi era lo spaccio di hascisc e cocaina.Dopo avere sospettato di un possibile arrivo di un carico da Milano, i carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua auto a. La perquisizione è risultata negativa ma nei confronti del marocchino è scattato il fermo per associazione con finalità di terrorismo e istigazione. «Ho sentito la chiamata alla preghiera» dice Messaoudi in una delle intercettazioni riportate dalla Nazione. E ancora: «la conquista di Roma avverrà tra poco (...) Roma sarà conquistata dai 'mù minin (i credenti, ndr) che Dio conceda la vittoria a chi detiene la verità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA