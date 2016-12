Si ustiona con l'acqua bollente: gravissimo un bimbo di 18 mesi

Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:49

Grave incidente domestico in provincia di Siena: un bimbo di poco più di un anno e mezzo è ricoverato in prognosi riservata perché ha riportato ustioni in gran parte del corpo. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in un'abitazione di Sinalunga.Per cause imprecisate, il piccolo, nato il 30 aprile 2015, si è rovesciato sul corpo in modo accidentale l'acqua bollente contenuta in una pentola posta sui fornelli della cucina. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I sanitari hanno emesso un bollettino di prognosi riservata per le ustioni riportate. Sul caso rilievi da parte dei carabinieri.

