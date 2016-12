Sequestrate nove tonnellate di pesce destinato alle tavole natalizie

Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:52

VENEZIA - Sequestrate nove tonnellate di prodotti ittici nel corso di una operazione condotta dai militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Venezia per verificare il rispetto della normativa sanitaria nella commercializzazione dei prodotti. Sono state controllate cinque ditte con sede a Caorle, San Stino di Livenza, Eraclea, Chioggia e Goro, scoprendo numerose irregolarità. I finanzieri hanno proceduto al sequestro di circa sette tonnellate di prodotti ittici congelati senza tracciabilità, oltre a due tonnellate di molluschi bivalvi del tipo "venus galina", in parte privi di tracciabilità ed in parte allo stato giovanile di novellame.

