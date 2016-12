Christian, 41 anni, barman, si lancia nel vuoto. L'ultimo pensiero alla famiglia: "Perdonatemi"

Martedì 27 Dicembre 2016, 05:25

SENIGALLIA - “Perdonatemi” scritto in un biglietto e poi un salto nel vuoto. E’ morto così nel tardo pomeriggio di ieri Christian Giorgini, 41enne barman che ha trascorso gran parte della sua giovane vita dietro il bancone de La Meridiana, il bar di famiglia. Dallo scorso mese di aprile aveva aperto un nuovo locale: il Mille Luci in via Carducci. Una nuova avventura che prendeva il nome dal locale che i nonni avevano fondato a Cesano, lungo Strada della Bruciata, dove nel tardo pomeriggio di ieri ha messo fine alla sua giovane vita. Poco distante da lì dove tutto era iniziato e dove la sua famiglia aveva iniziato a muovere i primi passi diventando poi un nome e una garanzia in città. I carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri e quando sono arrivati sul posto, insieme ai sanitari, per Christian Giorgini non c’era più nulla da fare.

