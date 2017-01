Saccheggia l'azienda per cui lavora e si costruisce una villa da 800mila euro

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 09:32

di Marco Aldighieri

SELVAZZANO - In quattro anni, in concorso con una coppia di sposi residente a San Marino, hal'azienda per cui lavorava di. Una fortuna, che in parte ha speso per costruirsi una villa nel comune di Selvazzano. Lei è l'ex contabile della ditta, nata nel 1958 e specializzata anche in pannelli fotovoltaici, che per l'accusa si è appropriata dal 2012 al 2016 del denaro della fabbrica. In pratica la donna B.C., ancora secondo la pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore Sergio Dini, ha emesso una serie di bonifici in favore della coppia di sposi, F.S. e T.M. residenti a San Marino, che titolari di almeno un paio di aziende hanno emesso regolare fattura. Il punto è che la Rodigas non ha mai commissionato alcun tipo di lavoro alle ditte riconducibili alla coppia di sposi. I tre così, sempre per l'accusa, si sono divisi e intascati il bottino di 801 mila euro.

