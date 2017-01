Scompare a 10 anni a La Thuile, la ritrovano dopo ore all'aeroporto di Torino

Martedì 3 Gennaio 2017, 20:22

Un ragazzina di 10 anni è scomparsa, oggi pomeriggio, a La Thuile (Aosta) e, dopo una serie di ricerche, è stata ritrovata dalla polizia aeroportuale all'aeroporto internazionale di Torino Caselle. Alle ore 15.50, fa sapere la Regione Valle d'Aosta, è stato attivato il Piano regionale di ricerca di persone scomparse proprio su allarme dei genitori che non riuscivano a trovare la minore. Alle operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco, hanno partecipato le forze dell'ordine, il soccorso alpino valdostano, il corpo forestale della Valle d'Aosta, i volontari della Protezione civile, il soccorso sanitario 118 e unità cinofile. La ragazzina è stato rintracciata intorno alle 17. Proseguono le indagini dei carabinieri di Aosta per capire come la bambina sia arrivata da La Thuile a Torino. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la bambina potrebbe essersi confusa e essere salita su un pullman sbagliato, diretto a Caselle, in compagnia di un gruppo di coetanei britannici con cui aveva in precedenza giocato. La piccola è riuscita a mettersi in contatto con i genitori dopo aver dato, giunta in aeroporto, il numero di telefono della madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA