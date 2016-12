Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:21

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato in arresto cardiaco su una pista da sci di Aprica, in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bergamo. Non sono tuttavia ancora note le cause dell'incidente.

