di Nicola Sorrentino

NOCERA SUPERIORE. E' accusato di stalking e lesioni. E ha solo 19 anni. La vittima era la sua ex fidanzatina, di un paio d'anni più piccola, che lo scorso marzo sarebbe stata anche schiaffeggiata, procurandosi una ferita che la costrinse alle cure in ospedale. Per questo ed altri fatti, la Procura ha chiesto il processo per il giovane. La richiesta di rito immediato è firmata dal sostituto Daria Mafalda Cioncada: nel mirino un 19enne di Battipaglia, residente a Nocera Superiore. Dopo la rottura della storia, il giovane non si era dato per vinto, decidendo di perseguitare la ragazza, stravolgendone abitudini e condizioni di vita. Oltre ad insultarla e minacciarla, il giovane la inseguiva in diverse occasioni. Alla presenza di altre persone, l'avrebbe prima insultata, poi invitata a soddisfarlo sessualmente, infine a minacciarla di morte. Ne studiava persino gli spostamenti, inviandole diversi messaggi al giorno sul telefono cellulare. In un'occasione, la cui circostanza finì poi in una dettagliata denuncia, le mollò uno schiaffo e le sputò persino in faccia. Data l'evidenza delle prove, la procura ha chiesto per il giovane il rito immediato conntestando accuse come stalking e lesioni. Il tutto, aggravato dal fatto di aver agito nei confronti di una persona minorenne.

