Scandali a sfondo sessuale, testimonianze di ex-suore e 30mila euro spariti: padre Manelli a giudizio

Domenica 9 Aprile 2017, 16:51

Scatta il giudizio su. Dopo due anni esatti dall’avvio dell’indagine della Procura di Avellino.A novembre il giudizio per Padre Stefano Manelli, fondatore dell’, per l’ex-economo Padre Bernardino Maria Abate, e per Padre Pietro Maria Luongo, in qualità di rappresentante legale dell’associazione “Missione dell’Immacolata” di Frigento, una delle due associazioni munite di personalità giuridica di diritto privato cui sono intestate le temporalità dell’Istituto.Nell’inchiesta affidata alla Finanza,di Manelli descritto come un guru.Trenta milioni di euro, fra beni mobili e immobili, sarebbero stati sottratti alla Congregazione e trasferiti a soggetti non legittimati.

