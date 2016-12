Scambio di tubi in sala operatoria, padre di famiglia finisce in coma vegetativo

Sabato 24 Dicembre 2016, 21:50

Un danno irreversibile al cervello, il coma vegetativo e una vita rovinata per sempre. È ciò che è successo all’ospedale Careggi di Firenze ad un uomo, sposato con figli, che lo scorso 10 febbraio è stato vittima di un gravissimo errore in sala operatoria, per colpa dello scambio di tubi durante l’attivazione della macchina che regola la circolazione extra-corporea.Lo racconta oggi il Corriere della Sera. La famiglia ha già ottenuto 200mila euro di rimborso dall’ospedale (100mila subito, altri 100mila negli ultimi giorni), ma si tratterebbe solo di un anticipo del risarcimento che il Careggi dovrà versare ai parenti dell’uomo. Da prassi, infatti, in questi casi la cifra da sborsare è 500mila euro, ma la gravità della situazione fa credere che alla famiglia possa spettare ancora di più.

