Sara precipita in una grotta: corsa contro il tempo dei vigili del fuoco per salvare la cagnolina bretone

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:48

di Marco De Risi

Una giornata drammatica per, una, che col suo fiuto da, è sprofondata in un tunnel di oltre tre metri. L’allarme l’ha lanciato il proprietario, stamattina verso le 9, nelle campagne di Rignano Flaminio, il comune a Nord Di Roma. L’uomo vuole bene a Sara come se fosse una di famiglia. Disperato si è rivolto ai vigili del fuoco che si sono recati sul posto. I pompieri, servendosi anche del loro reparto di speleologi, hanno salvato Sara alle 5 del pomeriggio, dopo ore d’intenso lavoro.Gli operatori hanno anche provveduto a scavare con le mani in alcuni punti dove non poteva arrivare l’escavatrice. Si sentivano i guaiti disperati di Sara che non riusciva più ad uscire da un buco nero e profondo. Il cane, durante le operazioni di salvataggio, è stato rifocillato mentre il padrone costantemente la chiamava cercando di tranquillizzarla. Fino a quando un vigile del fuoco è riuscita a raggiungerla, ad imbracarla e a trarla in salvo. Sara, per riconoscenza, s’è messa a leccare la faccia dei suoi salvatori ed il padrone l’ha stretta forte con amore ringraziando i salvatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA