Ragazzino addormentato sul ciglio della strada: "Aspetto che papà venga a prendermi da 4 ore"

Domenica 9 Aprile 2017, 07:35

SANT’ELPIDIO A MARE Dormiva accovacciato in terra, appoggiato su un muretto, quando un automobilista di passaggio lo ha notato, si è avvicinato e gli ha offerto un passaggio fino a casa. Il singolare episodio è capitato venerdì sera, poco dopo le 23, a Sant’Elpidio a Mare. Protagonista un ragazzino cinese di 12 anni, che si era coricato a lato della strada lungo il curvone ex Ommag, dove si incrociano via Angeli con via Tevere.Un uomo di Monte Urano stava rientrando a casa in auto insieme al figlio, quando transitando lungo la strada ha notato il giovane addormentato a terra. Così, temendo un malore, ha fatto manovra, si è fermato e si è avvicinato per chiedere se servisse aiuto.Il piccolo avrebbe raccontato di essere in attesa del padre, che era impegnato al lavoro fino a tardi e non era ancora riuscito a passarlo a prendere. Così stava aspettando da alcune ore che qualcuno lo recuperasse.Aveva passato il pomeriggio con alcuni compagni di scuola, partecipando a un rientro in cui doveva completare un lavoro di gruppo. Una volta uscito, però, era rimasto da solo ad aspettare ed erano ormai passate almeno quattro ore. Il monturanese, stupito dall’incredibile racconto, lo ha caricato in macchina, lo ha invitato ad avvisare i familiari e lo ha accompagnato a casa a Castellano.Il bambino non sembrava particolarmente scosso, anzi dava quasi l’impressione di meravigliarsi che la sua situazione destasse qualche sorpresa.Di certo è un episodio che desta sconcerto, vista la giovanissima età del ragazzo, che avrebbe potuto imbattersi in qualche malintenzionato. Sembra probabile che le autorità locali si interessino al caso e decidano di approfondire la vicenda, per verificare se si ravvisi qualche responsabilità da parte della famiglia del cinese.

