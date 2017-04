Chiara, 36 anni, istruttrice in palestra, stroncata da un terribile male

Mercoledì 12 Aprile 2017, 06:15

SAN BENEDETTO - Porto d’Ascoli piange la trentaseienne Chiara Troiani. La giovane donna, scomparsa in seguito ad una malattia, era istruttrice presso la palestra Sì Sport di Porto d’Ascoli di proprietà del padre Enio. Oltre al papà, lascia la madre Rossella, i fratelli Matteo, Francesco e Federica. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 10, con la salma della donna che partirà dall’abitazione di via Annie Vivanti per dirigersi verso il cimitero civico di via Conquiste. La famiglia ha chiesto di non comprare fiori ma di concentrarsi su opere di bene, devolute all’Asmo “Viviana Campanelli”. La morte della trentaseienne ha letteralmente sconvolto la Riviera e in particolar modo la zona di Porto d’Ascoli dove sia lei che la sua famiglia sono estremamente conosciute.

