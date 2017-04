Sale sugli scogli e finisce in acqua: giovane si tuffa in mare e lo salva

Venerdì 7 Aprile 2017, 13:21

ANCONA - Era seduto sugli scogli al Passetto e all'improvviso è caduto in acqua: se si è trattato di un gesto volontario o di una distrazione è ancora presto per dirlo. Soccorso in mare un uomo sui 40 anni da un giovane di 27 anni che era nella zona e che vedendolo in grande difficoltà si è subito gettato in acqua. L'uomo è stato riportato a terra dove altre due persone - tra cui un'infermiera - hanno prestato le prime cure poi e il personale medico ha provveduto alla rianimazione per poi trasportarlo all'ospedale di Torrette in codice rosso (massima gravità). Sul posto oltre la Croce Gialla di Ancona anche i vigili del fuoco e la polizia.

