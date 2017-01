Rosanna si accascia sul cortile di casa vicino al marito e muore

Martedì 3 Gennaio 2017, 12:17

PIEVE TORINA - Si è accasciata a terra ed è morta. La vittima è, 62 anni, di Pieve Torina. Il dramma si è consumato ieri sera, poco prima delle 21, in località Pie’ Casavechia.La donna si trovava nel cortile di casa quando ha accusato il malore. Il marito, che si trovava nei pressi, ha immediatamente dato l’allarme. Si è recato in un vicino ristorante, dove stava cenando una squadra di vigili del fuoco impegnata nell’emergenza sisma.I pompieri hanno a loro volta contattato il 118 ma gli operatori dell’emergenza sanitaria, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso della donna. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Camerino.

