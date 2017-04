Lunedì 10 Aprile 2017, 23:06

di Michela Allegri

All'aeroporto di Fiumicino stava per salire su un aereo diretto in India. Era tornato libero dopo essere stato arrestato per una tentata violenza sessuale a Firenze. La procura fiorentina, però, ha emesso un decreto di fermo per pericolo di fuga. il provvedimento è firmato dall'aggiunto Rodrigo Merlo, dal pm Sandro Cutrignelli e dal procuratore capo Giuseppe Creazzo.Per Harwinder Singh, 28 anni, le manette erano scattate il 22 febbraio. Era stato arrestato per aver aggredito una ragazza di 23 anni per strada, di notte. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe inseguito la vittima in via Baracca, semiperiferia. Avrebbe anche tentato di immobilizzarla con un laccio al collo. La giovane era riuscita a liberarsi ed era stata soccorsa da una pattuglia della Guardia di finanza di passaggio. Il gip aveva poi convalidato l'arresto, disponendo però la scarcerazione dell'indiano e riconoscendo solo le lesioni personali e non la tentata violenza. La procura, che contesta anche il tentato omicidio, il 7 marzo ha presentato un ricorso - ancora pendente - contro la decisione del giudice, chiedendo una misura cautelare per pericolo di fuga.

