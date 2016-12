Ritrovato cadavere Carmine, 38 anni: scomparso mentre faceva jogging

Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:35

di Nello Lauro

ROCCARAINOLA - Si è spenta anche l'ultima speranza di ritrovare Carmine Giampietro. Il 39enne scomparso il 28 dicembre da Tufino è stato ritrovato morto a Roccarainola, in via Cimitero nei pressi del campo sportivo. Stando a quanto emerso, è stato colto da infarto.Il suo corpo è stato ritrovato da due passanti in un terreno.Carmine Giampietro, residente nel Rione Gescal intorno alle 15 era uscito di casa per andare a fare jogging e si era diretto a Roccarainola, zona in cui solitamente andava a correre con altri amici. Un'uscita normale, dalla quale però non ha più fatto ritorno.

