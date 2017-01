Lunedì 2 Gennaio 2017, 15:32

di Luisa Mosello

È ricoverato in un ospedale di Barcellona, lo studente di 19 anni di Albisola Superiore (Savona) del quale si erano perse le tracce dalla notte dello scorso 30 dicembre. Il giovane è stato trovato, dopo ore intense di apprensione e ricerche. A darne notizia è stato il fratello Luca, tramite la sua pagina Facebook, con un post seguito da centinaia di ragazzi, amici di Andrea, che da giorni seguivano la situazione con preoccupazione.«La polizia spagnola - ha scritto sul social network il fratello di Andrea - ci ha contattato: Andrea è stato trovato. Dalle prime informazioni - ha aggiunto ancora - sembra sia stato ricoverato a seguito di un'aggressione la notte di Capodanno. Sta abbastanza bene, stanco e un po' in shock per l'accaduto, ma nel complesso bene».Lo studente savonese si trovava in Spagna insieme ad altri coetanei. Era sparito la sera del 30 dicembre mentre con il gruppo era prevista la tappa in una discoteca del quartiere di Barceloneta, serata alla quale non aveva partecipato perché respinto per via di un abbigliamento non consono dalla sicurezza del locale.Il fratello, insieme alla madre, aveva raggiunto l'altro ieri Barcellona per seguire da vicino le ricerche. «Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che si sono mobilitate - ha concluso - alla polizia spagnola e alle autorità italiane, al preziosissimo supporto della stampa e dei media, al tour operator che ci ha assistito qui a Barcellona e in generale a chiunque si sia interessato al caso».Freccero era partito il 28 dicembre alla volta di Barcellona con altri ragazzi di ogni parte d'Italia in un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Arrivato a Lloret De Mar il gruppo è andato a visitare la città catalana dove proprio venerdì scorso era in programma una serata alla discoteca Catwalk. Ma qui lo studente ligure non ci ha mai messo piede: all'ingresso era stato fermato perché non aveva un abbigliamento adatto. Era vestito con una felpa e un paio di bermuda da surf. Una telecamera l'ha ripreso per le strade del centro città il giorno dopo, il 31, quando è stato visto nei pressi del Casinò. E mentre si incamminava verso il porto. Poi più nulla.Ieri mattina i familiari avevano laniato un appello su Facebook postando una sua foto: «Andrea Freccero, 19 anni è scomparso da Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre mentre era in vacanza con I suoi amici. L'ultimo avvistamento fuori dalla discoteca CatWalk. Originario di Savona ha una corporatura robusta ed è alto 1 m e 80. Il consolato italiano è già all'opera per aiutare le ricerche insieme alle forze dell'ordine spagnole».

