Rissa tra immigrati in centro, spuntano coltelli e asce: due feriti gravi

Domenica 9 Aprile 2017, 21:03

Una rissa si è verificata in pieno centro a Cisterna tra immigrati, sembra di origine filippina. Uno di loro, sanguinante, ha chiesto aiuto ai passanti dicendo che voleva andare in ospedale. Lo hanno fatto sedere e hanno chiamato i soccorsi ma nel frattempo sono arrivati altri immigrati che si sono fronteggiati fra loro, tra chi era dalla parte del ferito e chi - invece - lo aveva aggredito.Sono spuntati coltelli e asce e i passanti, spaventati, hanno chiesto l'intervento della polizia. L'intervento è ancora in corso, grande paura tra le persone che si trovavano a passeggio in Corso della Repubblica, la via principale della città.

