RIETI - «Il bimbo di 6 anni soffre di emicrania? Ripassi fra sei mesi». E’ questa, in parole povere, la risposta che una madre reatina si è sentita dare dal centralino del reparto cui fa capo il Centro cefalee dell’ospedale provinciale de Lellis.Nessuna visita prima di fine settembre, neppure per un bimbo di 6 anni che è già da tempo sotto controllo per un problema di emicrania che non gli fa tenere gli occhi aperti e che sembrava peggiorato nelle ultime settimane. Un episodio, l’ennesimo, che coinvolge una sanità reatina da tempo nell’occhio del ciclone per le liste d’attesa infinite.

