Rex, cane pastore tedesco, ucciso con una fucilata mentre passeggia con il padrone

Sabato 31 Dicembre 2016, 17:35

CASALE SUL SILE -da una mano sconosciuta. Questa la fine di, unche era incon il suo. L'uomo e il cane stavano camminando lungo un sentiero vicino al fiume Severa a Casale sul Sile, quando l'animale - che non era al guinzaglio - si è allontanato e guadato il fiume: è stato proprio sulla riva opposta che ha trovato la morte. Il proprietario ha sentito uno sparo ed è corso verso il cane che però era già morto. Ha alzato lo sguardo ma intorno non ha visto nessuno. Si attendono gli esiti dell'autopsia che chiarirà quale arma abbia ucciso il povero animale, i Carabinieri intanto indagano per risalire all'uccisore.

