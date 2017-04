Lunedì 10 Aprile 2017, 19:36

«Sono disponibile a togliere i capilista bloccati, non ho problema a mettere la faccia per prendere i voti». Così Matteo Renzi apre a Porta a Porta all'eliminazione dei capilista bloccati nella legge elettorale. E poi: «Chi vi diceva 'se non passa il referendum ci saranno situazioni di ingovernabilità'... questa situazione è l'esito del 4 dicembre, anche il ballottaggio funziona dove c'è una sola Camera». «Dire che voglio il voto ad ottobre non è vero, c'è un governo in carica che un pochino lo conosco e sta facendo cose che avevamo impostato», ha quindi proseguito aggiungendo che «quando le riforme si fermano le spingiamo un pochino». «Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco di 3 mld, è fake news, noi abbiamo lasciato i conti in ordine poi il governo ha accettato una correzione per dare un messaggio all'Ue e se il governo decide così, io sto dalla parte del governo. Ma il buco non c'è». «I nostri deputati che hanno detto no alle tasse hanno avuto ragione ma non solo avevamo lasciato un buco da 3 mld ma abbiamo lasciato un tesoretto di 47 md di euro, è il fondo per gli investimenti che avevamo messo da parte». «Io sono per privatizzare, non sono un bolscevico ma non mi si dica che la privatizzazione delle Ferrovie in Inghilterra abbia funzionato, prima dobbiamo evitare le carrozze bestiame. Sulle privatizzazioni bisogna decidere caso per caso».

