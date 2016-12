Dipendente di banca stroncata a cinquant'anni da un aneurisma

Martedì 27 Dicembre 2016, 05:30

RECANATI - Stroncata da un aneurisma a 50 anni il giorno della vigilia di Natale. La vittima è Tiziana Negri. La donna si trovava a casa, durante la pausa pranzo, quando ha accusato un malore, è svenuta e subito sono scattati i soccorsi con il trasferimento prima all’ospedale di Civitanova e poi a Torrette.Subito si è compreso che la situazione era molto grave: la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e quindi posta in stato di coma farmacologico indotto. Tutti speravano che la forte fibra della cinquantenne potesse permetterle di farcela ma proprio il giorno prima di Natale il suo corpo si è arreso. Tiziana Negri lavorava da tantissimi anni come dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano dove, qualche tempo fa, aveva anche ricoperto il ruolo di preposto presso la filiale di Montelupone.Colleghi, amici, i componenti del Cda della Banca di Credito Cooperativo, si sono uniti nel dolore per la scomparsa di Tiziana Negri con il presidente della Bcc, Alberto Niccoli che ha voluto esprimere la propria solidarietà alla famiglia. I funerali si terranno questa mattina alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Agostino.

