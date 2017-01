Rai, il cda boccia il piano di riorganizzazione delle news. Verdelli lascia

Martedì 3 Gennaio 2017, 19:26

Il Cda della Rai accantona il piano Verdelli sull'informazione Rai e il direttore per l'Offerta informativa della Rai si dimette.

«Sto scrivendo la lettera di dimissioni che consegnerò questa sera al direttore generale», ha fatto sapere Verdelli. «Una persona perbene - ha spiegato - prende atto che nella seduta del consiglio di amministrazione odierna il piano da lui messo a punto sarebbe stato bocciato e accantonato, perché ritenuto pericoloso e irrealizzabile. Chi lo propone non può che prendere atto che non gode più della fiducia dei vertici e rassegnare le sue dimissioni. Non ci può essere un direttore che non ha la fiducia del consiglio di amministrazione». Il piano news

arà rivisto

, fanno sapere da Viale Mazzini dopo la riunione in cui sono stati criticati il trasferimento del Tg2 a Milano, le macroregioni, l'integrazione tra Rainews e Tgr, e il consigliere Diaconale ha presentato un suo 'contro-piano'. L'allarme dell'Usigrai:

È un altro atto del conflitto tra i vertici Rai sulla pelle del Servizio Pubblico. Siamo ormai in emergenza

.

