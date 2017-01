Ragazzo disabile malmenato in un centro educativo: "Ha un occhio nero"

Lunedì 2 Gennaio 2017, 21:44

Un ragazzo affetto dasarebbe stato aggredito da un operatore di un centro diurno socio-educativo-riabilitativo che frequentava fino a pochi giorni fa a. Lo ha denunciato la madre alla polizia. Stando al racconto della donna, il 29 dicembre scorso i familiari sarebbero stati invitati ad andare a prendere il ragazzo disabile dal centro per le contusioni riportate sotto ad un occhio a seguito di un urto contro un tavolo.La donna ritiene però che la contusione sia stata provocata dal gesto di un educatore che avrebbe allontanato la sedia al figlio, facendolo cadere al suolo. Unadurante la quale il ragazzo avrebbe battuto lodestro contro un tavolo, sotto il quale si è poi rifugiato.avrebbe poi strattonato il disabile per convincerlo ad uscire e poi gli si sarebbe messo addosso a. Sulla vicenda la polizia avrebbe avviato indagini ed acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura. Dopo l'accaduto il giovane disabile non frequenta più il centro.

