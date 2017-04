Ragazzo di 19 anni trovato morto in un'auto a Ravenna: forse un malore

Mercoledì 12 Aprile 2017, 22:40

Choc nel Ravennate. Il corpo senza vita di un 19enne è stato trovato nel tardo pomeriggio all'interno di una vettura parcheggiata nei pressi di via San Giorgio a Lugo di Romagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.Non si scarta nessuno scenario anche se al momento l'ipotesi privilegiata è che il ragazzo possa essere morto per un malore, forse dovuto all'assunzione di qualcosa, e poi lasciato lì da chi si trovava con lui. Nessuna relazione invece - contrariamente alle voci che si stavano diffondendo in zona - con Igor, il presunto omicida serbo del barista di Budrio, le cui ricerche hanno coinvolto anche il territorio lughese.

