Martedì 3 Gennaio 2017, 19:47

di Maurizio Capozzo

Un 12enne è caduto in un pozzo in un terreno a via Scalea a Portici nel Napoletano ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Il bambino stava giocando a calcio con un amico nel giardino del complesso polifunzionale che ospita il liceo classico Flacco e l'istituto tecnico Nitti.

Per recuperare il pallone finito nella proprietà attigua, ha scavalcato un muro alto 2 metri, finendo nel terreno nel quale era presente un pozzo profondo circa 20 metri ,coperto da lastra di plastica. A dare allarme l'amico del bambino, che si è precipitato in corso Garibaldi e ha bloccato una pattuglia che transitava lungo la strada. Il vigile interventuto ha allertato la centrale operativa mentre cercava di prestare conforto al bambino in panico. Pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del nucleo sommozzatori che si sono calati nel pozzo riuscendo a tirare su il piccolo che è stato ora trasportato in ospedale per accertamenti.

