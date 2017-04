Ragazza di 19 anni uccisa a coltellate, il fidanzato si è costituito

Venerdì 7 Aprile 2017, 22:44

Choc a Pietra Ligure. Il corpo senza vita di una ragazza è stato ritrovato all'interno di un'abitazione in Via Crispi. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio. Le forze dell'ordine hanno fermato un ragazzo che sarebbe il fidanzato della vittima e si sarebbe presentato spontaneamente in caserma. La ragazza sarebbe stata uccisa a coltellate.La ragazza trovata morta questa sera, intorno alle 22, a Pietra Ligure, aveva 19 anni. La giovane è stata accoltellata. I carabinieri hanno fermato il fidanzato, 21 anni. Secondo quanto appreso, il ragazzo si sarebbe costituito.

