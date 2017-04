Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:05

L'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan ha chiesto al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame di avviare un'inchiesta sulla presenza e sul comportamento di un supplente, che andava in classe con abiti femminili, in un istituto tecnico Vicentino. «Condividendo l'esigenza di tutelare i nostri studenti ed il buon nome della scuola veneta - scrive Donazzan a Beltrame - ritengo sia nostro dovere verificare non solo quanto accaduto nell'istituto tecnico vicentino, ma il percorso di questo docente ed il comportamento tenuto nelle scuole dove è stato chiamato a prestare il proprio servizio». «La segnalazione a me - spiega Donazzan - è pervenuta in forma anonima con l'invio di fotografie oscene. Mi chiedo se non fosse possibile prevenire tale scabrosa situazione, se non si potesse comprendere che quella persona non era esattamente la più indicata ad insegnare». La scuola mantiene il più stretto riserbo con l'indicazione che il comportamento dell'insegnate «è sempre stato irreprensibile». «Indirizzerò al ministro dell'Istruzione una riflessione in merito al reclutamento ed alla abilitazione degli insegnanti - ribadisce Donazzan - credo infatti che, unitamente al titolo di studio, alla valutazione sulla capacità didattica, debba esserci anche un giudizio sulla probità e moralità del docente».

VICENZA - Scoppia un caso "a luci rosse" all'interno dell'di Vicenza: nelle mani del preside - e dell'Ufficio scolastico Veneto - sono arrivate delle"scottanti" che riguarderebbero un. In pratica il prof sarebbe ben visibile in lingerie e pose più che sexy su un sito di, sotto lo pseudonimo di "", e offrirebbe la propria "compagnia" a Vicenza per 270 euro a incontro. La somiglianza è talmente tanta che, nell'attesa di verificare che prof ed escort siano la stessa persona, l'insegnante (che non è di ruolo) è stato

