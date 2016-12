Scilla, morta tre giorni dopo l'incidente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

Mercoledì 21 Dicembre 2016, 22:26

PORTO SAN GIORGIO - Scilla Ricci, 42 anni, di Porto San Giorgio, non ce l’ha fatta. E’ morta stamattina a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’incidente che l’ha vista coinvolta nella notte tra sabato e domenica a Recanati. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, disperate, ai soccorritori che l’hanno prelevata dal luogo dell’incidente e trasportata all’ospedale regionale Torrette di Ancona.Qui, dopo tre giorni di agonia, i medici hanno dichiarato la morte e chiesto alla famiglia la disponibilità alla donazione degli organi. Un ultimo gesto enorme di amore e di altruismo al quale i familiari, pur nell’immenso dolore, hanno dato l’ok.La notizia della morte della Ricci si è diffusa a Porto San Giorgio nel primo pomeriggio, lasciando tutti sgomenti e sotto choc. In molti conoscevano Scilla che durante le scorse estati ha lavorato anche in stabilimenti balneari della città, con simpatia e cordialità che sono rimaste nel cuore di tanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA