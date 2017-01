Muore da solo in casa a San Silvestro. Ritrovato solo oggi dai vigili del fuoco

Lunedì 2 Gennaio 2017, 17:43

PORTO RECANATI – E’ morto in casa, da solo, nel giorno di San Silvestro. Ma solo oggi è stata fatta la scoperta del corpo. Si tratta di un anziano 88enne. Da giorni non rispondeva neanche agli auguri, ma alcuni familiari residenti fuori dalla regione non si sono preoccupati anche perché l’uomo soffriva di sordità. Questa mattina, però, il controllo da parte di un conoscente: auto parcheggiata al solito posto, ma l’uomo non risponde al citofono. A questo punto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che sono entrati in casa facendo la terribile scoperta. L’uomo sarebbe deceduto per cause naturali.

