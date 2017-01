Ponte della Befana, ecco il meteo: in arrivo gelo artico su tutta l'Italia

Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:05

Temperature in picchiata per il. "Il tempo si movimenta con una prima veloce perturbazione in arrivo e che martedì porterà piogge e rovesci sparsi al Centrosud, specie tirreniche, con neve su dorsale alle quote medio-basse". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara."Mercoledì 4 gennaio fenomeni solo su estremo Sud, nevicate sulle Alpi di confine a quote basse, mentre torna il bel tempo altrove. Primo generalecon aria fredda da Nord e venti in rinforzo dai quadranti settentrionali".Non è tutto. "Giungono invece ulteriori conferme sull'intensache interesserà tutta l'Italia entro la Befana, ma in particolare Nordest, adriatiche e Sud - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - . Temperature in tracollo anche di oltre 10°C, venti forti di grecale e tramontana con raffiche di oltre 70-80km/h, mari molto mossi o agiati ma soprattutto rovesci di neve fino in pianura e a tratti fin sulla costa al Sud, medio versante adriatico, specie Abruzzo, in collina sulla Sicilia. Possibilità di neve in città come Pescara, Termoli, Foggia, Bari, Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Benevento, qualche fiocco non escluso anche a Napoli, Reggio Calabria, Messina. Asciutto ma freddo e ventoso sulle centrali tirreniche. Dal 5 gennaio saranno giornate di ghiaccio sulla dorsale appenninica, specie adriatica".

