Polenta istantanea ritirata dai supermercati, il Ministero della Salute: "Può nuocere alla salute"

Venerdì 7 Aprile 2017, 16:40

Polenta istantanea ritirata dal mercato dopo l'allerta del. Si tratta della, prodotta dall’aziendanello stabilimento di Dello, in provincia di Brescia. Il prodotto viene segnalato come "senza glutine", ma stando ai controlli effettuati sarebbero invece presenti tracce di glutine.Il prodotto è stato immediatamente ritirato dagli scaffali dei supermercati a causa della possibile presenza di allergeni che potrebbero, quindi, esporre chi lo consuma a rischi per la propria salute. Il lotto richiamato è esclusivamente il numero L 05102017 con termine minimo di conservazione al 05/10/2017, venduto in confezione da 500 grammi. Oltre alla presenza di glutine il prodotto conterrebbe anche altre micotossine oltre i limiti di legge.Si invitano le persone che avessero acquistato il prodotto a restituirlo presso il punto vendita in cui è stato preso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA