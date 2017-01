Una pizza d'asporto "speciale": mozzarella, funghi e scarafaggio

Lunedì 2 Gennaio 2017, 10:41

di Fabiana PACELLA

Pizza mozzarella, funghetti e...scarafaggio. Un ingrediente in più, peraltro capitato tra le mani di due vegetariani che proprio di carne e affini non vogliono saperne.Ma al di là delle battute di spirito, lo stupore e il disgusto hanno rovinato la tranquilla seratina del primo dell'anno casa e sapore di una coppia leccese che aveva ordinato pizza da asporto in una nota pizzeria leccese e ha avuto la sgradita sorpresa.Al momento non è partita alcuna denuncia ma i malcapitati hanno segnalato l'accaduto e la notizia si è diffusa velocemente via Facebook.

