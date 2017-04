Si finge amica della figlia, truffatrice ruba ad un'anziana 70mila euro di gioielli

Domenica 9 Aprile 2017, 06:15

PESARO - Una maxi truffa ai danni di una 80enne. Un piano orchestrato da una 40enne italiana e dal complice, sulla trentina.La donna ha avvicinato l’anziana dicendo che conosceva sua figlia. Giusto il tempo delle presentazioni poi la richiesta shock. «Sto ristrutturando casa e sua figlia mi ha detto che posso mettere i miei gioielli nella sua cassaforte». Ha mostrato qualche monile e l’anziana è stata convinta. L’ha fatta salire e le ha aperto la cassaforte. Ma in pochi attimi lei l’ha svuotata facendo finta di inserire i propri gioielli. Ed è riuscita persino a farsi accompagnare amichevolmente fuori. Al momento dei saluti la donna ha trovato in strada il complice, un 30enne a bordo di un’utilitaria azzurra. I due sono fuggiti di gran carriera con un bottino molto importante. Si parla di gioielli per circa 60-70 mila euro.

