Perugia, terribile incidente: muore ragazzo di 18 anni, feriti altri due

Sabato 8 Aprile 2017, 07:15

PERUGIA - Terribile incidente nella notte tra venerdì e sabato: un ragazzo di 18 anni è morto, feriti i due amici che erano in auto con lui. Da quanto si apprende, l'auto su cui viaggiavano i tre giovani è uscita di strada nella zona tra Ponte San Giovanni e Torgiano: la vettura è finita fuori strada e per il diciottenne non c'è stato nulla da fare. Per quanto riguarda gli altri due ragazzi, uno è stato portato in ospedale mentre l'altro avrebbe riportato ferite lievi.Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Secondo la ricostruzione, l'auto è finita in un fosso sbattendo contro degli alberi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione delle cause dell'incidente è ancora in corso da parte delle forze dell'ordine.Partiti da Torgiano per andare verso Ponte San Giovanni, i tre ragazzi hanno avuto l'incidente in pratica due curve dopo lungo la strada che conduce a Miraludolo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo non era alla guida dell'auto ma seduto sul lato passeggero e sarebbe morto nell'impatto contro l'albero.

