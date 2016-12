Perde il controllo della Alfa: muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Venerdì 23 Dicembre 2016, 17:12

di Paola Treppo

CARLINO (Udine) - Undidi Carlino,, del posto, èa seguito delle gravi ferite riportare in unverificatosi in via Aquileia, intorno alle 16 di oggi, venerdì 23 dicembre, nel comune di Carlino, in centro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine ma medici e infermieri non hanno potuto far nulla per salvare il ragazzo che è morto sul colpo.Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana; pare che il 24enne sia uscito di strada da solo mentre stava guidando una. Sul posto anche i vigili del fuoco. Matteo Barbieri era nato a Palmanova il 4 novembre del 1992 e viveva a Carlino in via Levaduzza.

