GIANROBERTO CASALEGGIO, UN ANNO SENZA IL FONDATORE DEL M5S: LE FRASI SIMBOLO

Martedì 11 Aprile 2017, 22:18

di Luigi Garofalo

Il cofondatore e guru del Movimento 5 Stelle,, è deceduto, dopo una lunga malattia, un anno fa, il 12 aprile 2016, all’età di 61 anni. Ecco le sue tre frasi cult.“La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, non è relativa soltanto alle consultazioni popolari, ma a una nuova centralità del cittadino nella società”.“Mostratemi un politico moderno che non capisce Internet e vi mostrerò un perdente”.“Dietro Gianroberto Casaleggio c’è solo Gianroberto Casaleggio. Un comune cittadino che con il suo lavoro e i suoi (pochi) mezzi cerca di migliorare la società in cui vive”.

