Per Natale svuotato il canile dell’Enpa: adottati tutti i cani e gatti

Martedì 27 Dicembre 2016, 09:47

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO – È stato un Natale 2016 da ricordare,, per i volontari dell’, trascorso senza passare per ilad alimentare cani e gatti, perché vuoto degli ospiti. Il clima di bontà natalizia ha indotto più cittadini ad adottare per Natale cani e gatti, correndo al canile fino a svuotarlo per la vigilia. Con la presidentea esprimere così la propria gioia. «Oggi 24 dicembre, vigilia di Natale, il canile di Marano è vuoto. Questa la nostra gioia, questa la nostra soddisfazione. I risultati ottenuti dall’Enpa Thiene-Schio da quando finalmente si è potuta occupare delle adozioni è sotto gli occhi di tutti. Ci chiediamo dove esista una realtà di questo tipo in Italia: grazie ai nostri volontari che con dedizione e impegno cercano casa a tutti gli animali».Su Facebook la presidente il 24 dicembre hacontrapposti. «A tutti gli amanti degli animali auguriamo un sereno Natale e un buon 2017, vorremmo un Natale privo di sofferenze per tutti gli animali del Mondo, questo il nostro sogno. A chi non è amante degli animali invece, auguriamo di diventarlo, perché questo è un dono, e noi abbiamo la fortuna di averlo». Nel corso nel 2016 l’Enpa-Thiene Schio che conta circa 200 soci ha120 cani e 30 gatti. Info attività sodalizio: 349.1535722; e-mail thiene@enpa.org.

