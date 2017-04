Venerdì 7 Aprile 2017, 21:49

TREVISO - Pena ridotta quasi dimezzata per, gli amanti autori dell’efferato omicidio di, 39enne ucciso nell’aprile del 2015 acon una mazzata alla nuca dopo essere stato stordito e il cui. Da 30 anni a 16 e 8 mesi.Lo ha deciso oggi la: i due ”amanti killer”, difesi dagli avvocati Crea e Ceschin, hanno così ottenuto un forte sconto di pena per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Riconosciute attenuanti generiche e rito abbreviato. Manuel Palazzo, 29 anni originario di Montebelluna (già condannato nel 2013 a 10 anni e 8 mesi per rapine a disabili) e Lucia Lo Gatto, vicentina di 42 anni, al tempo dei fatti compagna di Gualtieri, avevano una relazione.La Corte d’Appello di Venezia ha valutato il comportamento tenuto dagli imputati durante il processo e della condotta nel periodo di carcerazione, per la quale la Lo Gatto, reclusa a Verona, ha ricevuto un encomio.

